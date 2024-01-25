Google заключил мировое соглашение по патентам на ИИ-чипы

Google урегулировал иск по патенту на чипы, связанный с искусственным интеллектом, который требовал 1,67 миллиарда долларов.

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Корпорация Google успешно решила судебный иск, связанный с патентом на чипы для искусственного интеллекта, заключив мировое соглашение с компанией Singular Computing, которая требовала 1,67 миллиарда долларов в связи с нарушением патентных прав. Об этом сообщает Reuters.

Мировое соглашение было достигнуто в тот же день, когда должны были начаться заключительные слушания в судебном процессе. Корпорация Singular Computing утверждала, что Google незаконно использует ее инновации в области обработки данных.

Представители обеих компаний подтвердили заключение сделки, но не раскрыли конкретных деталей. По словам представителя Google Хосе Кастанеда, компания не нарушала патентных прав Singular и довольна решением дела.

Singular Computing, которая была основана ученым-компьютерщиком Джозефом Бейтсом из Массачусетса, утверждала, что Google использует ее технологию в процессорах, поддерживающих функции искусственного интеллекта в различных сервисах, таких как Google Search, Gmail и Google Translate.

Иск, поданный Singular в 2019 году, указывал, что технологии Бейтса были отданы Google в период с 2010 по 2014 год, а тензорные процессоры Google, расширяя возможности искусственного интеллекта, нарушали два патента компании Singular.

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