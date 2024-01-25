Google уклав мирову угоду щодо патентів на ШІ-чипи

Google врегулював позов щодо патенту на чіпи, пов’язаний зі штучним інтелектом, який вимагав 1,67 мільярда доларів.

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Корпорація Google успішно вирішила судовий позов, пов'язаний із патентом на чіпи для штучного інтелекту, уклавши мирову угоду із компанією Singular Computing, яка вимагала 1,67 мільярда доларів у зв'язку з порушенням патентних прав. Про це повідомляє Reuters.

Мирова угода була досягнута того ж дня, коли мали розпочатися заключні слухання у судовому процесі. Корпорація Singular Computing стверджувала, що Google незаконно використовує її інновації у галузі обробки даних.

Представники обох компаній підтвердили укладення угоди, але не розкрили конкретних деталей. За словами речника Google Хосе Кастанеда, компанія не порушувала патентних прав Singular і є задоволеною вирішенням справи.

Singular Computing, яка була заснована вченим-комп'ютерником Джозефом Бейтсом з Массачусетсу, стверджувала, що Google використовує її технологію у процесорах, що підтримують функції штучного інтелекту в різних сервісах, таких як Google Search, Gmail та Google Translate.

Позов, поданий Singular у 2019 році, вказував, що технології Бейтса були віддані Google у період з 2010 по 2014 рік, а тензорні процесори Google, розширюючи можливості штучного інтелекту, порушували два патенти компанії Singular.

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