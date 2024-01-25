Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився про підстави звільнення платника від виконання податкових обов’язків під час війни

Для звільнення платника від виконання податкових обов’язків обставини неможливості своєчасного виконання податкового обов’язку мають бути реальними та об’єктивними, а не формальними, – позиція Верховного Суду.

Публікація у Facebook закликів до захоплення державної влади в Україні, — позиція Верховного Суду

Кваліфікація дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, - позиція Верховного Суду.

Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Поліцейські повинні чітко зафіксувати на відео, що автомобіль обладнаний саме червоними покажчиками поворотів, а не жовтими: рішення суду

Суд назвав умову для притягнення водія до відповідальності за червоні покажчики поворотів на автомобілі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

  1. Суд інфо

Суд у Тернополі розірвав договір оренди через несплату та порушенням екологічних зобов'язань

15:38, 25 січня 2024
Суд повернув державі земельну ділянку площею 15,07 га.
Суд у Тернополі розірвав договір оренди через несплату та порушенням екологічних зобов'язань
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Факт систематичної несплати орендної плати та невиконання обов’язків у сфері охорони навколишнього природного середовища є достатньою правовою підставою для розірвання договору оренди земель водного фонду. Про це повідомив Господарський суд Тернопільської області.

Такого висновку дійшов Господарський суд Тернопільської області у справі № 921/676/23 за позовом Теребовлянської окружної прокуратури до суб’єкта господарювання про розірвання договору оренди землі та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Позовні вимоги обґрунтовувались тим, що відповідач не виконує свої зобов’язання за договором оренди землі, зокрема, систематично не сплачує орендну плату. Дозвіл на спеціальне водокористування для рибогосподарських потреб не видавався, паспорт та проєкт експлуатації водного об’єкта не погоджувався.

Прокурор зазначив, що орендована земельна ділянка знаходиться в межах загальнозоологічного заказника місцевого значення «Кобиловолоко-Благовіщенський» та належить до природно-заповідного фонду України, продовження використання якої відповідачем суперечить вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Дослідивши усі матеріали справи, врахувавши істотне порушення відповідачем умов договору, суд дійшов висновку, що позовні вимоги прокурора є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Із повним текстом рішення у справі № 921/676/23 можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді