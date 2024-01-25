Суд у Тернополі розірвав договір оренди через несплату та порушенням екологічних зобов'язань

Суд повернув державі земельну ділянку площею 15,07 га.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Факт систематичної несплати орендної плати та невиконання обов’язків у сфері охорони навколишнього природного середовища є достатньою правовою підставою для розірвання договору оренди земель водного фонду. Про це повідомив Господарський суд Тернопільської області.

Такого висновку дійшов Господарський суд Тернопільської області у справі № 921/676/23 за позовом Теребовлянської окружної прокуратури до суб’єкта господарювання про розірвання договору оренди землі та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Позовні вимоги обґрунтовувались тим, що відповідач не виконує свої зобов’язання за договором оренди землі, зокрема, систематично не сплачує орендну плату. Дозвіл на спеціальне водокористування для рибогосподарських потреб не видавався, паспорт та проєкт експлуатації водного об’єкта не погоджувався.

Прокурор зазначив, що орендована земельна ділянка знаходиться в межах загальнозоологічного заказника місцевого значення «Кобиловолоко-Благовіщенський» та належить до природно-заповідного фонду України, продовження використання якої відповідачем суперечить вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Дослідивши усі матеріали справи, врахувавши істотне порушення відповідачем умов договору, суд дійшов висновку, що позовні вимоги прокурора є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Із повним текстом рішення у справі № 921/676/23 можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.