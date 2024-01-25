Украинцы могут вернуться из россии, – в ГПСУ назвали возможные пути

Закрытые пункты пропуска на границе с рф пропускают украинцев при наличии документов.

Пункты пропуска между Украиной и россией, которые были закрыты в начале полномасштабного вторжения, остаются недоступными для пересечения, но существует исключение для украинцев, которые находятся на территории россии. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, для возвращения на территорию Украины украинцам необходимо иметь документ, подтверждающий их гражданство. В случае отсутствия документов пограничники проведут идентификацию личности и позволят гражданам вернуться на территорию Украины.

«На украинской границе на любом направлении людям необходимо иметь документ, подтверждающий гражданство и тогда лицу будет обеспечен доступ на территорию Украины».

Демченко отметил, что пункты пропуска остаются закрытыми на период войны, но осуществление исключения для возвращения украинцев свидетельствует о стремлении помочь гражданам в осложненных обстоятельствах.

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