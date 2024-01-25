В майже 6 разів Ірландія скоротить допомогу українським біженцям

З 1 лютого 2024 року щотижневі виплати українським біженцям скоротяться до 38,80 євро, а житло надаватиметься державою лише на 90 днів.

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Починаючи з лютого, українські біженці в Ірландії стикатимуться зі скороченням соціальної допомоги, повідомляє Irish Mirror. За рішенням Кабміну, новоприбулим біженцям буде зменшено щотижневі соціальні виплати з 220 євро на тиждень до 38,80 євро. Також передбачено обмеження тривалості перебування осіб у наданому державою житлі до 90 днів.

Якщо законопроект буде прийнятий, нові умови почнуть діяти вже на початку лютого.

Також очікується, що міністр інтеграції Ірландії Родерік О'Горман представить Кабінету міністрів пропозиції щодо шести нових центрів прийому для біженців у найближчі тижні. Докладні дати відкриття цих центрів поки не визначені, проте це питання буде обговорено на засіданні підкомітету Кабміну з питань України. Уряд наголошує, що шукачам притулку слід переїхати у більш постійне житло, уникати залежності від готельного та туристичного секторів.

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