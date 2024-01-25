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Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

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Організували мережу незаконного грального бізнесу під прикриттям поліції: судитимуть 34 осіб

13:46, 25 січня 2024
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи та інші речі і предмети, які вказують на діяльність гральних закладів.
Організували мережу незаконного грального бізнесу під прикриттям поліції: судитимуть 34 осіб
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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 34 учасників злочинної організації, які налагодили безперешкодну діяльність мережі гральних закладів на території м. Києва,  Київської області та м. Одеси. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначають, що для прикриття своєї діяльності вони залучили двох правоохоронців. Поліцейські мали не реагувати на виявлені факти незаконної діяльності з проведення азартних ігор. За це систематично отримували хабарі від представників злочинної організації.

Загалом правоохоронці провели понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, офісних приміщеннях, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів та у приміщеннях, де надавалися послуги з проведення азартних ігор.

«Вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи та інші речі і предмети, які вказують на діяльність гральних закладів.

Крім того, у гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено готівкові кошти на суму понад 2,6 млн грн, 125 тис доларів США, 5 тис євро», - сказано у повідомленні.

З метою забезпечення конфіскації майна у ході розслідування накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму понад 100 млн грн. 

Особам, які забезпечували діяльність гральних закладів та організаторам інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, а також надання неправомірної вигоди службовій особі.

Правоохоронцям інкриміновано бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній.

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