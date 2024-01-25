На Херсонщине все отделения ПриватБанка оборудуют укрытиями

В деоккупированных районах Херсонщины до конца февраля ПриватБанк обустроит защитные укрытия для всех отделений.

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Все отделения ПриватБанка, расположенные в деоккупированных районах Херсонщины, вскоре получат защитные укрытия. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Представитель Херсонской областной администрации рассказал, что сейчас на деоккупированной части области работают 7 стационарных отделений ПриватБанка, из которых 3 уже оборудованы защитными сооружениями. За счет областного бюджета планируется закупка еще 2 укрытий, которые должны быть установлены до середины февраля этого года.

Также согласована предварительная договоренность с руководством АО "ПриватБанк" относительно финансирования и приобретения 2 других защитных сооружений за счет банка. Планируется, что их установят до конца следующего месяца.

Таким образом, до конца февраля все 7 действующих отделений ПриватБанка на деоккупированной территории Херсонщины будут иметь необходимые защитные укрытия.

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