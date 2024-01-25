«Київтеплоенерго» усуває пошкодження біля станції метро «Хрещатик»

Пошкодження було виявлене напередодні під час діагностики трубопроводу.

Джерело фото: kte.kmda.gov.ua

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Аварійна бригада «Київводоканалу» виконує ремонтні роботи на водопровідній мережі діаметром 150 мм, що сталось на локації біля готелю «Україна». Про це повідомили у КМДА.

Згідно інформації, для усунення пошкоджень необхідне розриття на проїжджій частині. Усі абоненти з водою.

Крім того, працівники комунального підприємства «Київтеплоенерго» проводять ремонтні роботи тепломережі біля станції метро «Хрещатик». Пошкодження було виявлене напередодні під час діагностики трубопроводу, пишуть у КМДА.

Ремонтні роботи фахівці планують провести без відключення теплопостачання до житлових будинків та завершити впродовж доби. Одразу після цього буде відновлено ФЕМ-покриття пішохідної зони.

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