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Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Що задекларував керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик, який претендує на очільника НАЗК

Керівник відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Павло Кулик виявив бажання очолити НАЗК.

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  1. В Україні

«Київтеплоенерго» усуває пошкодження біля станції метро «Хрещатик»

11:18, 25 січня 2024
Пошкодження було виявлене напередодні під час діагностики трубопроводу.
«Київтеплоенерго» усуває пошкодження біля станції метро «Хрещатик»
Джерело фото: kte.kmda.gov.ua
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Аварійна бригада «Київводоканалу» виконує ремонтні роботи на водопровідній мережі діаметром 150 мм, що сталось на локації біля готелю «Україна». Про це повідомили у КМДА.

Згідно інформації, для усунення пошкоджень необхідне розриття на проїжджій частині. Усі абоненти з водою.

Крім того, працівники комунального підприємства «Київтеплоенерго» проводять ремонтні роботи тепломережі біля станції метро «Хрещатик». Пошкодження було виявлене напередодні під час діагностики трубопроводу, пишуть у КМДА.

Ремонтні роботи фахівці планують провести без відключення теплопостачання до житлових будинків та завершити впродовж доби. Одразу після цього буде відновлено ФЕМ-покриття пішохідної зони.

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