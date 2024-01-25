Повернення товарів, придбаних в кредит: що треба знати

Держпродспоживслужба зазначила, що споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала особливості повернення товарів, придбаних в кредит.

При купівлі товарів у кредит споживач наділений правами та обв’язками, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів» із особливостями, визначеними Законом України «Про споживче кредитування».

Однією із таких особливостей є норма статті 15 Закону України «Про споживче кредитування», згідно з якою споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення 14-денного строку з дня укладення договору про споживчий кредит.

Таким чином, якщо споживач вирішив обміняти/повернути в порядку статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» товар належної якості, придбаний у кредит, він повинен в першу чергу звернутися до кредитодавця із заявою про відмову від договору про споживчий кредит, а вже потім до продавця із заявою про повернення товару.

У відомстві нагадали, якщо ваші права, як споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів – звертайтесь до Держпродспоживсужби та її територіальних органів. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку у відповідності до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів».

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