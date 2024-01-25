Доступ к системе «Шлях» временно не работает: что известно

Технический отдел уже решает проблему.

В Государственной службе по безопасности на транспорте предупредили о временно отсутствующем доступе к Системе «Шлях» и официальному сайту Укртрансбезопасности.

«К вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности», – говорится в сообщении.

Там отметили, что технический отдел уже решает проблему и система возобновит работу в ближайшее время.

Также Нафтогаз сегодня сообщил, что хакеры атаковали один из дата-центров, который используют группы компании.

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