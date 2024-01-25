Совет судей обновил ориентировочные нормативы нагрузки на судей за 2023 год и интерактивную карту судов

Интерактивную карту судов Украины обновили с расчетами нормативов нагрузки на судей и суды с учетом количества дел.

Фото: РСУ

Совет судей Украины (РСУ) сообщил, что обновил интерактивную карту судов Украины с расчетами нормативов нагрузки на судей и суды с учетом количества дел, которые рассматриваются судами в течение отчетного 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте РСУ.

В РСУ отмечают, что данная карта разработана для учета статистических данных и доработки Методики определения предельной численности судей в судах на основе количества дел, поступающих на рассмотрение в суд.

Для расчетов на карте и в таблицах использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

Информация, отраженная в интерактивной карте, сформирована по данным судебной статистики за 2023 год, где рассчитаны показатели нормативного времени, необходимого для рассмотрения дел и материалов, поступивших в местные и апелляционные суды, и ориентировочная нормативная численность судей местных и апелляционных судов. Показатели о численности судей предоставлены в рабочем порядке управлением по персоналу Государственной судебной администрации Украины.

Кроме нормативной численности в отчетности отражена информация о количестве поступивших в суд судебных дел, информация о штатной и фактической численности судей.

В РСУ добавляют, что карта отражает статистические данные за второй год активной фазы войны, в которой Украина ведет освободительную борьбу против российского агрессора, напавшего 24 февраля 2022 года на Украину с целью уничтожения нашего государства.

За этот период (после 24.02.2022) в Украине на временно неподконтрольных украинским властям территориях остаются и, соответственно, не осуществляют правосудие 54 суда (8%), а именно: Донецкая область - 8 судов; Луганская – 16 судов; Запорожская – 16 судов; Херсонская область – 14 судов.

Ранее в Совете судей Украины и Государственной судебной администрации сообщили, что на январь 2024 года процедура классификации должностей государственной службы в судах и в органах судейского управления столкнулась с рядом проблем.

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