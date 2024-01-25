В Японии приговорили к смертной казни мужчину за поджог студии аниме, приведший к гибели 36 человек

Японец приговорен к смертной казни за пожар в студии аниме в Киото в 2019 году.

Источник фото: REUTERS

В Японии мужчину по имени Шинджи Аоба, который совершил поджог анимационной студии в Киото в 2019 году, приговорили к смертной казни. Смертный приговор объявлен за нападение, в результате которого погибло 36 человек и многочисленные получили ранения. Об этом сообщает BBC.

Суд признал виновным Аоба, который признал свою вину в поджоге студии Kyoto Animation, одной из самых известных анимационных студий в Японии. Инцидент стал одной из самых смертоносных трагедий в Японии за последние десятилетия.

Аоба считал, что его идеи были похищены студией, и имел мотивацию совершить нападение. Он врезался в студию, разлил бензин и поджег здание, закричав "Погибай". Многие молодые художники, которые работали в студии, стали жертвами огня или оказались в ловушке на верхних этажах.

Суд отклонил аргументы об "умственной недееспособности" Аоба, признавая, что он был сознателен своих действий. Это решение вызвало большой объем внимания в Японии, а общественность наблюдала за рассмотрением дела и приговором.

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