Укрпочта сообщила о значительном техническом сбое: подробности

В отделениях Укрпочты есть возможность только выдавать посылки и принимать платежи.

В четверг, 25 января, в IT-системах «Укрпочты» произошел технический сбой. Об этом говорится в пресс-службе компании.

«В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и возобновлением полноценной работы, но это может занять некоторое время», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в отделениях есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится позже.

Ранее сообщалось, что доступ к системе «Шлях» временно не работает.

Также Нафтогаз сегодня сообщил, что хакеры атаковали один из дата-центров, который используют группы компании.

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