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  1. В Украине

Украинцы потратили первый миллиард гривен на ремонт поврежденного из-за рф жилья

23:20, 25 января 2024
Из этих средств подавляющее количество было потрачено на приобретение строительных материалов и стекла.
Украинцы потратили первый миллиард гривен на ремонт поврежденного из-за рф жилья
Источник фото: Umanoide / Unsplash
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Владельцы поврежденного жилья потратили на ремонты по программе єВідновлення более 1 миллиарда гривен. Из этих средств подавляющее количество было потрачено на приобретение строительных материалов и стекла. Об этом сообщили в Минвосстановления.

«Деньги по программе государственной денежной помощи єВідновлення целевые и их можно потратить только на строительные материалы и услуги для ремонтов.

Более 2 тысяч предпринимателей строительной отрасли предлагают свои услуги, подавляющее количество – это малый и средний бизнес. Для них это возможность стать «видимыми» и обеспечить своими услугами тех, кто в этом сейчас чрезвычайно нуждается.

Важно, что деньги на помощь возвращаются в украинскую экономику и усиливают ее», – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В общей сложности более 69 тысяч украинцев подали заявки на получение денежной помощи для восстановления поврежденных домов, а более 37 тысяч уже получили ее.

К єВідновлення присоединились уже 2307 представителей бизнеса. Из них 296 (13%) – юридические лица, а 2011 (87%) – ФЛП.

Для подключения к программе необходимо подать заявление через Дію, предварительно проверив, соответствует ли бизнес условиям программы. Бизнес должен иметь соответствующие МСС-коды.

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