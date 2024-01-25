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  1. В Україні

Українці витратили перший мільярд гривень на ремонт пошкодженого через рф житла

23:20, 25 січня 2024
З цих коштів переважна кількість була витрачена на придбання будівельних матеріалів та скла.
Українці витратили перший мільярд гривень на ремонт пошкодженого через рф житла
Джерело фото: Umanoide / Unsplash
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Власники пошкодженого житла витратили на ремонти за програмою єВідновлення понад 1 мільярд гривень. З цих коштів переважна кількість була витрачена на придбання будівельних матеріалів та скла. Про це повідомили у Мінвідновлення.

«Гроші за програмою державної грошової допомоги єВідновлення цільові і їх можна витратити лише на будівельні матеріали та послуги для ремонтів.

Більше 2 тисяч підприємців будівельної галузі пропонують свої послуги, переважна кількість – це малий та середній бізнес. Для них це можливість стати «видимими» та забезпечити своїми послугами тих, хто цього зараз надзвичайно потребує.

Важливо, що гроші на допомогу повертаються в українську економіку та посилюють її», – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Загалом понад 69 тисяч українців подали заявки на отримання грошової допомоги для відновлення пошкоджених домівок, а понад 37 тисяч вже отримали її.

До єВідновлення приєдналися вже 2307 представників бізнесу. З них 296 (13%) – юридичні особи, а 2011 (87%) – ФОПи.  

Для під’єднання до програми необхідно подати заяву через Дію, попередньо перевіривши чи бізнес відповідає умовам програми. Бізнес повинен мати відповідні МСС-коди.

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