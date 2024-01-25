Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Навіть з урахуванням долучених захисником копій медичних документів про вагітність дружини військовозобов’язаного, висновок суду апеляційної інстанції щодо неможливості застосування до засудженого положень Кримінального кодексу про покарання з випробуванням з іспитовим строком, є правильним. Адже необґрунтоване звільнення від відбування покарання з випробуванням особи, яка в умовах воєнного стану ухилилась від призову на військову службу під час мобілізації, створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності. Про це зазначила колегія суддів Третьої судової палати ККС Верховного Суду у постанові від 15 листопада 2023 року у справі №641/1067/23.

Обставини справи

Військовозобов’язаний і придатний до військової служби, який в установленому порядку отримав повістку, не маючи права на відстрочку, без поважних причин не прибув до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про причини свого неприбуття працівників центру не повідомив, чим проігнорував повістку та ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватим і засудив військовозобов’язаного за ст. 336 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, а на підставі ст. 75 КК звільнив від відбування покарання з випробовуванням.

Апеляційний суд скасував вирок місцевого суду в частині призначеного покарання та ухвалив свій вирок, яким засудив обвинуваченого за ст. 336 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

У касаційній скарзі захисник стверджує про незаконність вироку апеляційного суду, яким скасовано вирок місцевого суду в частині застосування до військовозобов’язаного ст. 75 КК.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни вирок апеляційного суду. ККС перевірив, що апеляційний суд, ухвалюючи свій вирок, урахував фактичні обставини вчиненого злочину та дані про особу обвинуваченого та дійшов висновку, що рішення суду про звільнення військовозобов’язаного від відбування покарання з випробуванням не можна вважатися обґрунтованим і таким, що є достатнім для досягнення мети покарання, а саме запобігання вчинення нових кримінальних правопорушень.

При цьому суд вказав, що з урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні – збройною агресією рф та конституційним обов’язком кожного громадянина по захисту Батьківщини, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації.

На переконання ККС, навіть з урахуванням долучених захисником копій медичних документів про вагітність дружини військовозобов’язаного, висновок суду апеляційної інстанції щодо неможливості застосування до нього положень ст. 75 КК є правильним, а призначене йому покарання таким, що відповідає вимогам статей 50, 65 КК.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд вирішив, що військовослужбовець, який пішов до ЗСУ за власним бажанням, отримав дві контузії, і після лікування у стаціонарі не повернувся вчасно на службу, заслуговує на 5 років тюрми, і рішення місцевого суду, що застосував до нього статтю 75 КК про можливість покарання з випробуванням, не є вірним (постанова Верховного Суду від 8 листопада 2023 року по справі №333/4532/22).

Також «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати ККС вирішив, що військовослужбовець, який не прибув за наказом начальника вчасно до пункту тимчасової дислокації батальйону, заслуговує на 5 років реального позбавлення волі, і визнання ним винуватості у даному разі не грає ніякої ролі для того, аби його могли звільнити з випробуванням. Відповідну постанову Верховний Суд ухвалив 11 липня 2023 року у справі №726/78/23.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.