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Верховный Суд определил, когда беременную женщину, сбывавшую амфетамин и каннабис, нельзя освободить от наказания с испытанием

Суды освободили женщину от наказания в виде лишения свободы 5 лет в связи с беременностью и родами, но Верховный Суд указал, что суды не учли тяжесть совершенных преступлений, ведь она сбывала особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, а также амфетамин.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

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Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

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Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

14:06, 25 января 2024
С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.
Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Даже с учетом приобщенных защитником копий медицинских документов о беременности жены военнообязанного, заключение суда апелляционной инстанции о невозможности применения к осужденному положению Уголовного кодекса о наказании с испытательным сроком является правильным. Ведь необоснованное освобождение от отбывания наказания с испытанием лица, которое в условиях военного положения уклонилось от призыва на военную службу во время мобилизации, создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности. Это отметила коллегия судей Третьей судебной палаты КУС Верховного Суду в постановлении от 15 ноября 2023 года по делу № 641/1067/23.

Обстоятельства дела

Военнообязанный и годный к военной службе, который в установленном порядке получил повестку, не имея права на отсрочку, без уважительных причин не прибыл в областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, о причинах своего неприбытия работников центра не сообщил, чем проигнорировал повестку и уклонился от призыва на военную службу при мобилизации.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил военнообязанного по ст. 336 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года, а на основании ст. 75 УК освободил от отбывания наказания с испытанием.

Апелляционный суд отменил приговор местного суда в части назначенного наказания и вынес свой приговор, которым осудил обвиняемого по ст. 336 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В кассационной жалобе защитник утверждает о незаконности приговора апелляционного суда, которым отменен приговор местного суда по части применения к военнообязанному ст. 75 УК.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменения приговор апелляционного суда. КУС проверил, что апелляционный суд, вынося свой приговор, учел фактические обстоятельства совершенного преступления и данные о личности обвиняемого и пришел к выводу, что решение суда об освобождении военнообязанного от отбывания наказания с испытанием нельзя считать обоснованным и достаточным для достижения цели наказания, а именно предотвращение совершения новых уголовных правонарушений.

При этом суд указал, что с учетом сложившейся в стране ситуации – вооруженной агрессией рф и конституционной обязанности каждого гражданина по защите Родины, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации.

По убеждению КУС, даже с учетом приобщенных защитником копий медицинских документов о беременности жены военнообязанного, заключение суда апелляционной инстанции о невозможности применения к нему положений ст. 75 УК является правильным, а назначенное ему наказание отвечающим требованиям статей 50, 65 УК.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд решил, что пришедший в ВСУ по собственному желанию военнослужащий, который получил две контузии, и после лечения в стационаре не вернулся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы, и решение местного суда, который применил к нему статью 75 УК о возможности наказания с испытанием, неверное (постановление Верховного Суда от 8 ноября 2023 года по делу №333/4532/22).

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты ККС решил, что военнослужащий, не прибывший по приказу начальника вовремя в пункт временной дислокации батальона, заслуживает 5 лет реального лишения свободы, а признание им вины в этом случае не играет никакой роли для того, чтобы его могли освободить с испытанием. Соответствующее постановление Верховный Суд принял 11 июля 2023 года по делу №726/78/23.

Автор: Наталья Мамченко

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