Нехватка средств и чрезмерная загруженность судей — результаты аудита Счетной палатой апелляционных хозяйственных судов

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Верховный Суд определил, когда беременную женщину, сбывавшую амфетамин и каннабис, нельзя освободить от наказания с испытанием

Суды освободили женщину от наказания в виде лишения свободы 5 лет в связи с беременностью и родами, но Верховный Суд указал, что суды не учли тяжесть совершенных преступлений, ведь она сбывала особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, а также амфетамин.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

ВККС с ГРД пожаловались Послам G7 на НАБУ и НАПК, которые не дают информацию о судьях, что угрожает остановкой квалифоценивания, письмо

Заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович совместно с председателем ГРД Вероникой Крейденковой написали письмо Послам G7, в котором пожаловались на НАЗК и НАБУ, которые не дают данные о судьях, и попросили Послов вмешаться.

  1. Суд инфо

Нехватка средств и чрезмерная загруженность судей — результаты аудита Счетной палатой апелляционных хозяйственных судов

14:42, 25 января 2024
Аудит Счетной палаты показал, что финансовые потребности апелляционных хозяйственных судов были удовлетворены лишь 65-82%, а неукомплектованными были 24-40% судейских должностей.
Нехватка средств и чрезмерная загруженность судей — результаты аудита Счетной палатой апелляционных хозяйственных судов
Фото: espreso.tv
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Счетная палата провела аудит эффективности использования бюджетных средств на обеспечение выполнения функций и задач апелляционными хозяйственными судами в течение 2020-1 полугодия 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте Счетной палаты.

Зазначається, що недостатнє фінансування апеляційних господарських судів (далі – АГС) впливає на якість правосуддя в Україні та є однією з причин її погіршення, зокрема, зволікання з термінами розгляду справ, що може призвести до збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини.

Аудит засвідчив, що упродовж зазначеного періоду фінансові потреби апеляційних господарських судів було задоволено лише 65-82%, при цьому найбільшу частину видатків спрямовано на оплату праці, комунальні послуги тощо і тільки 0,1% – на розвиток судів. Тож значна частина засобів інформатизації в АГС залишилася застарілою або в неробочому стані.

«Як результат, жодний АГС так і не був забезпечений комплексною системою захисту інформації, забезпечення відеоконференцзв’язком становило 80% потреби, а серверним обладнанням – 43%. Зазначене створює ризики неналежного функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Одна з причин недофінансування АГС – законодавчі розбіжності в частині фінансового забезпечення судів: згідно зі статтею 148 Закону «Про судоустрій і статус суддів» видатки на утримання судів є захищеними статтями Державного бюджету України, але Бюджетним кодексом України це не передбачено», - сказано у повідомленні.

Потребує вирішення і проблема недостатньої укомплектованості судів суддями, яка у період зазначеного дослідження коливалася на рівні 60–76%. Це відбувалося через відсутність повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККСУ) та Вищої ради правосуддя (далі – ВРП), що здійснюють добір суддів.

«Також виявлено потребу визначити оптимальне співвідношення чисельності працівників апарату суду і кількості суддів, а також – упорядкувати структуру апарату АГС. Адже укомплектування апаратів судів працівниками (на рівні 83,9–94,5%) перевищує укомплектування судів суддями, що створює ризики неефективного використання бюджетних коштів», - зазначають у Рахунковій палаті.

Брак суддів також спричинює відтермінування розгляду справ апеляційними господарськими судами: станом на кінець 2022 року суди не розглянули майже кожну четверту справу, а строк розгляду збільшився з 99 днів (у 2021 році) до 109 днів.

Неукомплектованість судів та, як наслідок, надмірна завантаженість  суддів, що здійснюють правосуддя, вплинули й на загальну якість рішень АГС: кількість змінених чи скасованих касаційною інстанцією рішень у 2022 році зросла на 21% порівняно з 2021 роком. Майже кожну четверту скаргу на рішення АГС повністю чи частково задоволено.

Рахункова палата за результатами аудиту рекомендувала, зокрема:

− Державній судовій адміністрації України (далі – ДСА України)  та Раді суддів України: з метою надання ВРП консультативного висновку щодо визначення кількості суддів АГС переглянути проєкт Методики визначення нормативів кадрового забезпечення місцевих та апеляційних судів у частині чисельності суддів з урахуванням стану фактичного надходження справ та матеріалів.

− ДСА України, ВРП та ВККСУ: розробити стратегію для вирішення кадрових проблем у судовій системі, поповнення суддівського корпусу та оптимізації процедур призначення суддів.

− ДСА України: ініціювати перед Комітетом Верховної Ради України (далі – ВРУ) з питань правової політики розгляд питання про врегулювання неузгодженості частини другої статті 148 Закону «Про судоустрій і статус суддів» зі статтею 55 Бюджетного кодексу України щодо визначення захищеними статтями Державного бюджету України видатків на утримання судів; ініціювати перед Комітетом ВРУ з питань правової політики розгляд питання про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо унеможливлення виплат суддівської винагороди суддям, які не здійснюють правосуддя; забезпечити створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах АГС та ін.

«На розгляд зазначених рекомендацій та формування плану заходів щодо поліпшення ситуації у зазначеній сфері законодавством передбачено місяць», - додають у Рахунковій палаті.

 

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