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Верховный Суд определил, когда беременную женщину, сбывавшую амфетамин и каннабис, нельзя освободить от наказания с испытанием

Суды освободили женщину от наказания в виде лишения свободы 5 лет в связи с беременностью и родами, но Верховный Суд указал, что суды не учли тяжесть совершенных преступлений, ведь она сбывала особо опасное наркотическое средство, обращение которого запрещено – каннабис, а также амфетамин.

Освобождение от отбывания наказания уклониста, даже если у него беременная жена, создает в глазах граждан впечатление безнаказанности, - позиция Верховного Суда

С учетом сложившейся в стране ситуации, совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, - Верховный Суд.

Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

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  1. В мире

На борту Ил-76 должны быть российские VIP-персоны, но в последний момент им запретили садиться, – разведка

14:05, 25 января 2024
После падения выяснилось, что в последний момент фсб фактически приказало российским чиновникам не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта.
На борту Ил-76 должны быть российские VIP-персоны, но в последний момент им запретили садиться, – разведка
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На борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области рф, должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент фсб запретила им садиться на борт. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

По его словам, об этом разведке стало известно уже после крушения самолета.

«На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло», – отметил Юсов.

Он добавил, что российским спасателям не разрешили произвести осмотр места падения самолета.

«Приехавшие на место происшествия представители российского мчс были фактически изгнаны представителями фсб и военными, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этой трости», – рассказал представитель ГУР.

Он также отметил, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде накануне доставили только пять тел.

«Известно из агентурных данных в частности, что по состоянию на вчера в Белгородский морг попали только пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того же Ил-76 – того же самолета, который находился в составе военно-космических сил рф» – рассказал Юсов.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

СБУ уже открыла уголовное производство по падению Ил-76.

Зеленский требует международного расследования падения Ил-76 и заявил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных".

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

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