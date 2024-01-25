На борту Ил-76 должны быть российские VIP-персоны, но в последний момент им запретили садиться, – разведка

После падения выяснилось, что в последний момент фсб фактически приказало российским чиновникам не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта.

На борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области рф, должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент фсб запретила им садиться на борт. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

По его словам, об этом разведке стало известно уже после крушения самолета.

«На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло», – отметил Юсов.

Он добавил, что российским спасателям не разрешили произвести осмотр места падения самолета.

«Приехавшие на место происшествия представители российского мчс были фактически изгнаны представителями фсб и военными, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этой трости», – рассказал представитель ГУР.

Он также отметил, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде накануне доставили только пять тел.

«Известно из агентурных данных в частности, что по состоянию на вчера в Белгородский морг попали только пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того же Ил-76 – того же самолета, который находился в составе военно-космических сил рф» – рассказал Юсов.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

СБУ уже открыла уголовное производство по падению Ил-76.

Зеленский требует международного расследования падения Ил-76 и заявил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных".

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

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