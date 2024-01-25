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Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

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На борту Іл-76 мали бути російські VIP-персони, але в останній момент їм заборонили сідати, – розвідка

14:05, 25 січня 2024
Після падіння з’ясувалося, що в останній момент фсб фактично наказало російським високопосадовцям не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту.
На борту Іл-76 мали бути російські VIP-персони, але в останній момент їм заборонили сідати, – розвідка
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На борту літака Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент фсб заборонила їм сідати на борт. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, про це розвідці стало відомо вже після аварії літака.

«На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент фсб фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася», – зазначив Юсов.

Він додав, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

«Представники російського мнс, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками фсб і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі», – розповів представник ГУР.

Він також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

«Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Білгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил рф» – розповів Юсов.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76. 

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження щодо падіння Іл-76.

Зеленський вимагає міжнародного розслідування падіння Іл-76 та заявив, що «росіяни граються із життями українських полонених».

Також Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

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