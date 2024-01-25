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  1. В Україні

Прикордонники затримали групу підкорювачів Тису на шляху до Угорщини

17:29, 25 січня 2024
Троє закарпатців за $ 4000 погодились на екстремальний перетин кордону з Угорщиною.
Прикордонники затримали групу підкорювачів Тису на шляху до Угорщини
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
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Троє мешканців Закарпаття за 4000 доларів вирішили перетнути кордон, спробувавши перепливти ріку Тису. Однак їхні плани зазнали невдачі, коли прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону виявили та затримали їх на шляху до Угорщини. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За попередньою інформацією, чоловіки заплатили переправнику 4000 доларів США, отримали спеціальні жилети та гумовий човен, а також отримали «інструктаж» щодо уникнення прикордонних патрулів та герметичного упакування своїх особистих речей та документів у поліетилен. На жаль, ніхто не попередив їх про небезпеку, яку несе ріка Тиса зі своєю стрімкою течією.

Щоб уникнути виявлення пропонованого маршруту через воду, перетин кордону було заплановано на темний час доби. Проте, о 2 годині ночі прикордонний наряд виявив та затримав чоловіків за 800 метрів від державного кордону.

Правоохоронці склали протоколи про адміністративні правопорушення згідно із статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи направлені до суду, а оперативники наразі розслідують осіб, що мали відношення до організації цієї незаконної подорожі.

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