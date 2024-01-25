У москві судили Гіркіна у кримінальній справі про заклики до екстремізму.

Московський суд виніс вирок колишньому «міністру оборони днр» Ігорю Стрєлкову (Гіркіну), призначивши йому чотири роки позбавлення волі у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності. Засуджений раніше виступав за анексію Криму та критикував російську владу, - повідомляють росЗМІ.

Прокурор, виступаючи на дебатах 18 січня, пропонував призначити Стрєлкову чотири роки та 11 місяців у в'язниці загального режиму. Максимальне покарання за обвинуваченням у публічних закликах до екстремізму, передбачених ч. 2 ст. 280 Кримінального кодексу рф, передбачає п'ять років позбавлення волі.

21 липня суд у москві відправив під варту терориста і критика влади рф Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Він був звинувачений у закликах до екстремізму на підставі своїх висловлювань в травні про анексований Крим. Адвокат зазначив, що справа базується лише на сумнівних висновках мешканця Криму, який обурився публікацією Стрєлкова.

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