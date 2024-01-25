В москве осудили Гиркина по уголовному делу о призывах к экстремизму.

Московский суд вынес приговор бывшему "министру обороны днр" Игорю Стрелкову (Гиркину), назначив ему четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Осужденный ранее выступал за аннексию Крыма и критиковал российские власти, - сообщают росСМИ.

Прокурор, выступая на дебатах 18 января, предлагал назначить Стрелкову четыре года и 11 месяцев в тюрьме общего режима. Максимальное наказание по обвинению в публичных призывах к экстремизму, предусмотренных ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса рф, предусматривает пять лет лишения свободы.

21 июля суд в москве отправил под стражу террориста и критика властей рф Игоря Гиркина (Стрелкова). Он был обвинен в призывах к экстремизму на основании своих высказываний в мае об аннексированном Крыме. Адвокат отметил, что дело базируется лишь на сомнительных выводах жителя Крыма, который возмутился публикацией Стрелкова.

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