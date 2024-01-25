Смена регистрации места жительства – куда обращаться

Регистрацией места жительства граждан занимаются исключительно органы местного самоуправления.

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Регистрацией места жительства граждан занимаются исключительно органы местного самоуправления в соответствии с Постановлением № 265 от 7 февраля 2022 г. «Некоторые вопросы декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин». Об этом сообщили в МВД.

Требуемый орган регистрации с легкостью можно найти с помощью электронного сервиса на сайте Государственной миграционной службы или обратиться в орган местного самоуправления.

Кроме того, для удобства граждан была разработана услуга, благодаря которой через приложение «Дія» можно изменить место регистрации онлайн.

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