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  1. Общество

Смена регистрации места жительства – куда обращаться

16:34, 25 января 2024
Регистрацией места жительства граждан занимаются исключительно органы местного самоуправления.
Смена регистрации места жительства – куда обращаться
Источник фото: depositphotos.com
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Регистрацией места жительства граждан занимаются исключительно органы местного самоуправления в соответствии с Постановлением № 265 от 7 февраля 2022 г. «Некоторые вопросы декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин». Об этом сообщили в МВД.

Требуемый орган регистрации с легкостью можно найти с помощью электронного сервиса на сайте Государственной миграционной службы или обратиться в орган местного самоуправления.

Кроме того, для удобства граждан была разработана услуга, благодаря которой через приложение «Дія» можно изменить место регистрации онлайн.

Также мы писали, как налогоплательщик может стать на учет по неосновному месту жительства: разъяснение.

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