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Верховный Суд решил, что военнослужащий, получивший две контузии, и после лечения в стационаре не вернувшийся вовремя на службу, заслуживает 5 лет тюрьмы

Местный суд назначил военнослужащему 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания по статье 75 УК, указав, что тот пошел воевать по собственному желанию и получил две контузии, - Верховный Суд решил, что военнослужащий заслуживает реальных 5 лет в тюрьме.

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  1. Общество

Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола

13:18, 25 января 2024
Андрей Шевченко был единственным кандидатом на этот пост на выборах.
Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола
Фото: novyny.live
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В четверг, 25 января, состоялось внеочередное заседание Конгресса УАФ, на котором делегаты избрали нового президента Украинской ассоциации футбола. Им стал бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко, передает «Суспільне спорт».

47-летний Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ, которого выдвинули на этот пост все постоянные члены УАФ за месяц до выборов.

На Конгрессе «за» Шевченко проголосовали 93 делегата УАФ, «против» и «воздержались» – 0.

Отметим, в должности президента УАФ Андрей Шевченко заменит занимавшего должность с 2015 года Андрея Павелко. С июня 2023 Павелко находится под стражей без права внесения залога.

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