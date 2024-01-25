Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола

Андрей Шевченко был единственным кандидатом на этот пост на выборах.

Фото: novyny.live

В четверг, 25 января, состоялось внеочередное заседание Конгресса УАФ, на котором делегаты избрали нового президента Украинской ассоциации футбола. Им стал бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко, передает «Суспільне спорт».

47-летний Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ, которого выдвинули на этот пост все постоянные члены УАФ за месяц до выборов.

На Конгрессе «за» Шевченко проголосовали 93 делегата УАФ, «против» и «воздержались» – 0.

Отметим, в должности президента УАФ Андрей Шевченко заменит занимавшего должность с 2015 года Андрея Павелко. С июня 2023 Павелко находится под стражей без права внесения залога.

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