Смертельное столкновение: в Киевской области произошла автотроща

Водитель Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen.

Фото: kv.npu.gov.ua

В среду, 24 января, на одной из улиц гороюа Бровары Киевской области произошло столкновение между двумя легковушками. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

38-летний водитель автомобиля Honda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В дальнейшем автомобиль столкнулся с машиной Volkswagen, под управлением 23-летнего жителя столицы.

В результате аварии, от полученных телесных повреждений водитель Honda погиб на месте.

«По данному факту правоохранители следственного управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ)», - говорится в сообщении полиции.

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