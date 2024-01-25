Смертельне зіткнення: на Київщини сталася автотроща

Водій «Honda» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з «Volkswagen».

Фото: kv.npu.gov.ua

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У середу, 24 січня, на одній із вулиць міста Бровари Київської області відбулося зіткнення між двома легковиками. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

38-річний водій автомобіля «Honda» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Надалі автомобіль зіткнувся з автівкою «Volkswagen», під керуванням 23-річного жителя столиці.

В результаті аварії, від отриманих тілесних ушкоджень кермувальник «Honda» загинув на місці.

«За даним фактом правоохоронці слідчого управління поліції Київщини проводять досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)», - йдеться у повідомленні поліції.

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