Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу

Андрій Шевченко був єдиним кандидатом на цю посаду на виборах.

Фото: novyny.live

У четвер, 25 січня, відбулося позачергове засідання Конгресу УАФ, на якому делегати обрали нового президента Української асоціації футболу. Ним став колишній футболіст і тренер збірної України Андрій Шевченко, передає «Суспільне Спорт».

47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду усі постійні члени УАФ за місяць до виборів.

На Конгресі «за» Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, «проти» та «утрималися» – 0.

Зазначимо, на посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.

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