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Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього вагітна дружина, створює в очах громадян враження безкарності, - позиція Верховного Суду

З урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні, вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, - Верховний Суд.

Верховний Суд вирішив, що військовослужбовець, який отримав дві контузії, і після лікування у стаціонарі не повернувся вчасно на службу, заслуговує на 5 років тюрми

Місцевий суд призначив військовослужбовцю 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання за статтею 75 КК, вказавши, що той пішов воювати за власним бажанням і отримав дві контузії, - Верховний Суд вирішив, що військовослужбовець заслуговує на реальні 5 років в тюрмі.

Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

ВККС з ГРД поскаржилися Послам G7 на НАБУ і НАЗК, які не дають інформацію про суддів, що загрожує зупинкою кваліфоцінювання, лист

Заступник голови ВККС Руслан Сидорович спільно з головою ГРД Веронікою Крейденковою написали листа Послам G7, в якому поскаржилися на НАЗК і НАБУ, які не дають дані про суддів, та попросили Послів втрутитися.

Член ВККС Віталій Гацелюк, який претендує на голову НАЗК, показав найбільші доходи серед кандидатів за 2022 рік

Рівень доходу у 3,8 млн грн за 2022 рік дозволив Віталію Гацелюку відкрити рахунок у банку Відня.

  1. Суспільство

Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу

13:18, 25 січня 2024
Андрій Шевченко був єдиним кандидатом на цю посаду на виборах.
Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу
Фото: novyny.live
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У четвер, 25 січня, відбулося позачергове засідання Конгресу УАФ, на якому делегати обрали нового президента Української асоціації футболу. Ним став колишній футболіст і тренер збірної України Андрій Шевченко, передає «Суспільне Спорт».

47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду усі постійні члени УАФ за місяць до виборів.

На Конгресі «за» Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, «проти» та «утрималися» – 0.

Зазначимо, на посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.

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