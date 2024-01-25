Зміна реєстрації місця проживання – куди звертатись

Реєстрацією місця проживання громадян займаються виключно органи місцевого самоврядування.

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Реєстрацією місця проживання громадян займаються виключно органи місцевого самоврядування відповідно до Постанови № 265 від 7 лютого 2022 р. «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад». Про це повідомили у МВС.

Потрібний орган реєстрації з легкістю можна знайти за допомогою електронного сервісу на сайті Державної міграційної служби або звернутися до органу місцевого самоврядування.

Крім того, для зручності громадян, було розроблено послугу, завдяки якій через застосунок «Дія» можна змінити місце реєстрації онлайн.

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