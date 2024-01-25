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  1. В Украине

Пограничники задержали группу покорителей Тисы на пути в Венгрию

17:29, 25 января 2024
Трое закарпатцев за $ 4000 согласились на экстремальное пересечение границы с Венгрией.
Пограничники задержали группу покорителей Тисы на пути в Венгрию
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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Трое жителей Закарпатья за 4000 долларов решили пересечь границу, попытавшись переплыть реку Тиса. Однако их планы потерпели неудачу, когда пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда обнаружили и задержали их на пути в Венгрию. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По предварительной информации, мужчины заплатили переправщику 4000 долларов США, получили специальные жилеты и резиновую лодку, а также получили "инструктаж" по избежанию пограничных патрулей и герметичной упаковки своих личных вещей и документов в полиэтилен. К сожалению, никто не предупредил их об опасности, которую несет река Тиса со своим стремительным течением.

Чтобы избежать обнаружения предлагаемого маршрута через воду, пересечение границы было запланировано на темное время суток. Однако, в 2 часа ночи пограничный наряд обнаружил и задержал мужчин в 800 метрах от государственной границы.

Правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях согласно статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд, а оперативники сейчас расследуют лиц, имевших отношение к организации этого незаконного путешествия.

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