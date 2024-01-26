На Закарпатье семья отравилась угарным газом: отец и мать в реанимации, ребенок пострадал меньше

Вероятной причиной явилась неисправность газового котла.

В городе Виноградов на Закарпатье 7-летний ребенок и его родители отравились угарным газом. Об этом сообщает ГСЧС.

Инцидент произошел в ночь на 25 января в Виноградове. Семья госпитализирована в больницу.

Предварительный диагноз – отравление угарным газом. Вероятной причиной явилась неисправность газового котла.

«Помните, угарный газ незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде в считанные минуты. Перед использованием теплогенерирующих приборов проверяйте их исправность и пользуйтесь ими только при наличии тяги в трубе. Обязательно следите за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов», - отметили спасатели.

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