Понад 25 млн гривень збитків на формі для військових: директор столичного підприємства отримав підозру

Правоохоронці викрили схему незаконного збагачення при поставці форми для військових, що не відповідала цільовим призначенням.

Джерело фото: npu.gov.ua

Директору столичного підприємства повідомили про підозру у справі про завдання понад 25 мільйонів гривень збитків під час поставки форменого одягу для військових. Правоохоронці встановили, що поставлена форма не відповідала технічним вимогам і не могла бути використана за своїм цільовим призначенням. Про це повідомила Національна поліція України.

Згідно з договором, укладеним між київською військовою частиною та суб'єктом господарювання, останній повинен був поставити 3 000 одиниць військового одягу на суму понад 25 мільйонів гривень.

Після проведення експертиз виявлено, що отриманий військовий одяг не відповідає технічним умовам, що призвело до завдання збитків на зазначену суму. Правоохоронці під час обшуків вилучили необхідні документи, підтверджуючи факт протиправних дій директора підприємства.

Наразі директору повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна. Проводяться подальші заходи для збору доказової бази та притягнення до відповідальності усіх фігурантів корупційної схеми.

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