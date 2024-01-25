Верховний Суд визначив, коли вагітну жінку, яка збувала амфетамін і канабіс, не можна звільнити від покарання з випробуванням

Суди звільнили жінку від покарання у виді позбавлення волі 5 років у зв’язку з вагітністю і пологами, але Верховний Суд вказав, що суди не врахували тяжкість вчинених злочинів, адже вона збувала особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс, а також амфетамін.

Не відповідає принципам законності та справедливості покарання застосування інституту звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням до вагітної жінки, яка з метою збуту придбала 3 згортки канабісу – особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, та 91 згорток, який містив амфетамін.

Відповідний висновок Верховний Суд наводить в огляді своєї практики (постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 16 листопада 2023 року у справі №686/30843/21).

Обставини справи

Вагітна жінка з метою незаконного збуту придбала і в подальшому збула 21 згорток, який містив психотропну речовину, обіг якої заборонено – амфетамін, загальною масою 4,49 г.

Після цього жінка з метою незаконного збуту придбала 3 згортки, в яких містився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс, загальною масою 2,4 г, що становить невеликий розмір, і 70 згортків з психотропною речовиною, обіг якої заборонено - амфетаміном, загальною масою 16,95 г, що є особливо великим розміром.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав жінку винуватою і засудив за частинами 1, 2, 3 ст. 307 КК із застосуванням положень ст. 69, ч. 1 ст. 70 КК до остаточного покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 79 КК жінку звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 місяці (у зв’язку з вагітністю і пологами) та в подальшому до досягнення народженою дитиною 5 років.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі прокурор зазначає про безпідставне застосування до жінки положень статей 69, 79 КК.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Так, ККС частково погодився з твердженнями прокурора, наведеними у касаційній скарзі, у частині неправильного застосування ст. 79 КК.

Верховний Суд указав, що звільнення на підставі ч. 1 ст. 79 КК є спеціальним видом звільнення від відбування покарання з випробуванням, і допустимість його застосування лише до вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, визнається обов’язковою умовою такого звільнення.

Водночас, застосування цього виду звільнення від відбування покарання є правом, а не обов’язком суду.

При вирішенні питання щодо можливості звільнення вагітної жінки від відбування призначеного покарання з випробуванням суд має враховувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винної, та обставини справи. Аналогічний висновок зробив ВС у постановах від 24.10.2018 у справі № 640/8138/16-к та від 12.12.2019 у справі № 155/459/18.

ККС звернув увагу й на те, що як місцевий, так і апеляційний суди, застосовуючи до засудженої ч. 1 ст. 79 КК, хоча в своїх рішеннях і послались, але фактично не врахували тяжкість вчинених злочинів, які в силу ст. 12 КК відносяться до категорії тяжких (частини 1, 2 ст. 307 КК) та особливо тяжких (ч. 3 ст. 307 КК), обставини їх вчинення, зокрема, і кількість епізодів кримінальних правопорушень, скоєних нею, наявність в її діях корисливого мотиву, а також розмір придбаного особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено – канабісу та психотропної речовини, обіг якої заборонено – амфетаміну, а саме придбання 94 згортків із вказаними забороненими небезпечними речовинами, а саме 3 згортки канабісу, загальною масою 2, 468 г, що є невеликим розміром, та 91 згорток амфетаміну, загальною масою 21,4525215 г, що є особливо великим розміром.

При цьому, 21 згорток із психотропною речовиною амфетамін, засуджена встигла розкласти в певних місцях з метою збуту. ККС вважає, що застосування в цьому випадку інституту звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням не відповідає принципам законності та справедливості покарання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.