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Украинцы должны продолжить медицинское страхование в Чехии: как переоформить и когда это нужно сделать

10:16, 26 января 2024
Подавать заявку можно только до истечения срока действия текущего документа, выданного при оформлении страхования.
Украинцы должны продолжить медицинское страхование в Чехии: как переоформить и когда это нужно сделать
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Украинцам, которые находятся в Чехии, нужно будет возобновить и медицинское страхование, кроме временной защиты. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Так, в Чехии работают семь медицинских страховых компаний, но большинство украинских беженцев застрахованы в VZP. Как отмечается на сайте этой компании, после продления временной защиты будет выдана новая карта медицинского страхования. Подавать заявку можно только до истечения срока действия текущего документа, выданного при оформлении страхования.

Медицинское страхование беженцев в Чехии будет продлено до истечения срока действия новой визы временной защиты. Те, кто уже прошел онлайн-регистрацию на продление визы защиты, должны сделать следующие шаги:

  • отправить подтверждение об успешной регистрации и всех необходимых документах и данных в страховую компанию – по почте, электронной почте или через личный кабинет;
  • можно принести подтверждение в отделение компании не ранее чем через 2 дня после его получения;
  • дождаться подтверждения от страховой компании о продлении медицинского страхования до 30 сентября 2024 года, которое поступит по почте или на электронный ящик.

После того, как беженцы получат визовую наклейку в паспорт, ее копию вместе с необходимыми документами следует послать в страховую компанию. После этого беженцам следует подтверждение продления страхования до 31 марта 2025 года.

Также страховая компания может запросить прийти в клиентский центр. После проверки документов беженцу выдадут документ о продлении медицинского страхования.

При желании страховую компанию можно поменять. Для этого достаточно на сайте новой компании подать заявку. Застрахованного человека снимут с регистрации в предыдущей компании без его участия.

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