Достатньо 5 хвилин, аби вбити: окупанти почали використовувати новий вид гранат з отруйними речовинами

Граната містить хлорацетофенон - речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом.

Російські окупанти почали частіше використовувати хімічну зброю на фронті. Зокрема, у військ рф з’явився новий вид гранат з отруйними речовинами. Про це заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик під час брифінгу в Military Media Center.

Так, у грудні 2023 року зафіксований 81 випадок використання рф гранат з отруйними речовинами.

«Також у грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон - речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів», - сказав він.

У Центрі припускають, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей.

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