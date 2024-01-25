Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.

САП шукає нових співробітників у зв’язку з підготовкою до початку роботи як окремої юридичної особи

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі потрібні співробітники у зв’язку із тим, що скоро почнеться відокремлення від Офісу Генпрокурора.

Верховний Суд висловився про підстави звільнення платника від виконання податкових обов’язків під час війни

Для звільнення платника від виконання податкових обов’язків обставини неможливості своєчасного виконання податкового обов’язку мають бути реальними та об’єктивними, а не формальними, – позиція Верховного Суду.

Публікація у Facebook закликів до захоплення державної влади в Україні, — позиція Верховного Суду

Кваліфікація дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, - позиція Верховного Суду.

Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

  1. В Україні

У ПФ назвали порядок призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною

20:03, 25 січня 2024
Особи, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті, можуть отримати надбавки до пенсії.
У ПФ назвали порядок призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною
Фото: ugi.edu.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило порядок призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті

У відомстві нагадують, що з 1 липня 2023 року набрав чинності Закон України від 29.05.2023 № 3113-ІХ «Про внесення змін до законів України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» стосовно борців за незалежність України у ХХ столітті та деяких інших осіб», яким зокрема:

- передбачено право на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною як надбавки до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі 4 200 гривень особам, які відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» мають статус борців за незалежність України у XX столітті та відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» яких реабілітовано, із числа тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

- віднесено до завдань регіональних комісій з реабілітації надання довідок особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті.

У ПФ також додали, що територіальні органи Пенсійного фонду України відповідно до пункту 6 частини другої статті 7-2 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» у разі звернення особи з питанням про призначення пенсії за особливі заслуги як борцю за незалежність України у ХХ столітті  із документами, що опосередковано підтверджують його правовий статус борця за незалежність України у ХХ столітті (документи, що особа до 24 серпня 1991 року була обвинувачена або якій було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення тощо), сприятимуть у заповненні та поданні до регіональної комісії з реабілітації заяви про надання довідки та копій документів, що підтверджують:

- реабілітацію особи та її приналежність до числа осіб, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

- участь особи у політичній, збройній та іншій колективній чи індивідуальній боротьбі за незалежність України у XX столітті у складі органів влади, організацій, структур та формувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді