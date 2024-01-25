Правила звільнення за станом здоров'я: як працівники можуть втратити роботу через медичні обмеження

Звільнення працівника за станом здоров’я можливе, якщо альтернативної роботи немає.

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Правила звільнення працівників з огляду на їхнє становище здоров'я передбачають можливість припинення трудових відносин у випадках, коли працівник за медичним висновком не може продовжувати виконувати свої обов'язки, передбачені трудовим договором.

Державна служба з питань праці наголошує, що якщо у працівника виявлено невідповідність посаді з огляду на його стан здоров'я, роботодавець повинен намагатися перевести його на іншу роботу, що відповідає його стану здоров'я, за умови отримання згоди працівника.

Проте, якщо іншої роботи немає або працівник відмовляється від пропонованого переведення, роботодавець може прийняти рішення про звільнення. У такому випадку працівнику виплачується вихідна допомога, розмір якої становить середньомісячну заробітну плату працівника.

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