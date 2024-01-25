В Южной Корее распространился тренд в соцсетях по поеданию жареных крахмальных зубочисток

Людей просят не есть их, поскольку они не предназначены для употребления в качестве продукта.

Источник фото: СМИ/YouTube

Министерство продовольствия Южной Кореи призвало людей не есть жареные крахмальные зубочистки. Тренд по их поеданию стал вирусным в соцсетях.

Люди публикуют видео, где показывают, как наслаждаются жареными во фритюре зубочистками из крахмала.

Корейские СМИ пишут, что поскольку жареные зубочистки становятся популярны среди детей во время каникул, беспокойство родителей растет.

Хотя производство таких зубочисток и контролируется в соответствии со стандартами и спецификациями относительно ингредиентов, однако южнокорейское министерство пишет, что крахмальная зубочистка – это не еда. Их безопасность как продукта не была проверена.

Крахмальные зубочистки считаются средством гигиены.

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