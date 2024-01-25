У Казахстані блогер увірвався до суду і поставив питання про мавпу: як його покарали

5 діб арешту призначили блогеру за питання про мавпу у суді.

Фото: newtimes.kz

У Казахстані блогера з Атирау Рустема Баязієва притягнули до відповідальності за вияву неповаги до суду. Сам блогер із рішенням суду не згоден, передає azh.kz.

У прес-службі суду повідомили, що 10 січня Баязієв слідом за учасниками процесу увірвався до зали суду, знімаючи на камеру мобільного телефону, підійшов до судді та запитав: «Де мавпа? Ви не бачили мавпу?».

«Чоловік порушив встановлені в суді правила, не прислухаючись до попередження судді, голосно виражався на підвищених тонах, тим самим своїми діями виявив неповагу до суду та судді», - заявили в суді.

У результаті його притягнули до відповідальності у вигляді адміністративного арешту на 5 діб.

«Вина Баязієва повністю підтверджується дослідженими у судовому засіданні матеріалами справи, протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими пояснювальними свідками», - додали в суді.

Сам Баязієв із рішенням суду не згоден. За його словами, він просто поставив судді питання і прозвучало питання ще до початку суду. Тепер блогер має намір оскаржити рішення суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.