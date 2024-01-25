Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.

САП шукає нових співробітників у зв’язку з підготовкою до початку роботи як окремої юридичної особи

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі потрібні співробітники у зв’язку із тим, що скоро почнеться відокремлення від Офісу Генпрокурора.

Верховний Суд висловився про підстави звільнення платника від виконання податкових обов’язків під час війни

Для звільнення платника від виконання податкових обов’язків обставини неможливості своєчасного виконання податкового обов’язку мають бути реальними та об’єктивними, а не формальними, – позиція Верховного Суду.

Публікація у Facebook закликів до захоплення державної влади в Україні, — позиція Верховного Суду

Кваліфікація дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, - позиція Верховного Суду.

Рада суддів України оновила нормативи навантаження на суддів і суди: що відомо

Для розрахунків використано дані статистичної звітності за 2023 рік.

  1. У світі

У Казахстані блогер увірвався до суду і поставив питання про мавпу: як його покарали

21:01, 25 січня 2024
5 діб арешту призначили блогеру за питання про мавпу у суді.
У Казахстані блогер увірвався до суду і поставив питання про мавпу: як його покарали
Фото: newtimes.kz
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Казахстані блогера з Атирау Рустема Баязієва притягнули до відповідальності за вияву неповаги до суду. Сам блогер із рішенням суду не згоден, передає azh.kz.

У прес-службі суду повідомили, що 10 січня Баязієв слідом за учасниками процесу увірвався до зали суду, знімаючи на камеру мобільного телефону, підійшов до судді та запитав: «Де мавпа? Ви не бачили мавпу?».

«Чоловік порушив встановлені в суді правила, не прислухаючись до попередження судді, голосно виражався на підвищених тонах, тим самим своїми діями виявив неповагу до суду та судді», - заявили в суді.

У результаті його притягнули до відповідальності у вигляді адміністративного арешту на 5 діб.

«Вина Баязієва повністю підтверджується дослідженими у судовому засіданні матеріалами справи, протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими пояснювальними свідками», - додали в суді.

Сам Баязієв із рішенням суду не згоден. За його словами, він просто поставив судді питання і прозвучало питання ще до початку суду. Тепер блогер має намір оскаржити рішення суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді