Магнітні бурі накриють землю: коли очікувати піку

З 22 до 25-27 січня землян накриє потужна магнітна буря.

Джерело фото: rbc.ua

Вчені прогнозують потужні магнітні бурі у найближчі дні. Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25-27 січня 2024 року був оприлюднений Центром прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Згідно з класифікацією, геомагнітні бурі оцінюються за К-індексом від 2 до 9, де вищий показник вказує на сильніші бурі та їхні можливі впливи на техніку та людей. У недавньому прогнозі передбачено потужну бурю, яка розпочалася 22 січня і продовжиться до 25-27 січня, зі зниженням індексу до рівня 5 (червоний рівень). Це вказує на те, що буря збереже свою активність, спричиняючи можливий вплив на самопочуття людей та техніку.

Відзначається, що прогноз може змінитися, оскільки дані про сонячну активність оновлюються кожні три години.

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