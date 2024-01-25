Ольга Стефанишина опровергла информацию о работе с Евросоюзом над возвращением украинских беженцев

У граждан Украины должна оставаться возможность попасть во временную защиту в любых условиях и даже в случае прекращения войны.

Украина не работает с Евросоюзом над возвращением находящихся в Евросоюзе украинцев по механизму временной защиты. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина.

Как известно, в течение 25—26 января министры миграции ЕС проводят неформальную встречу по миграции, ИИ и реагированию на связанную с наркотиками организованную преступность. На встрече, в частности, обсуждается новая система защиты для четырех миллионов украинцев в Европе.

На фоне этого издания Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС отметило, что Украина якобы просит посодействовать возвращению своих граждан домой, чтобы укрепить экономику. На ноябрь 2023 года 4,2 миллиона украинцев воспользовались директивой о временной защите — она действует до марта 2025-го.

«Однозначно, не прямая позиция Украины о том, что украинцы должны возвращаться назад, и поэтому должна сокращаться любая им помощь [ЕС]. Этого абсолютно нет», - заявила Стефанишина.

По словам вице-премьера, у граждан Украины должна оставаться возможность попасть во временную защиту при любых условиях и даже в случае прекращения войны.

«Другой вопрос – это финансовые выплаты. К сожалению, война продолжается. Мы должны определяться по социальным гарантиям, которые имеют граждане в каждой стране. Но это не радикальная коммуникация, не отрицательная. Этот диалог [Украина и ЕС] продолжается», — преодолевала она.

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