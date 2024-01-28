У МОН назвали дати та перелік предметів НМТ для вступників

Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години.

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Міністерство освіти і науки України затвердило, що цьогоріч національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня. Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір.

Обрати можна буде з таких предметів:

українська література

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова

біологія

географія

фізика

хімія

Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета. Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.

Також ми писали, що Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів основного й додаткового блоків національного мультипредметного тесту 2024 року та схеми нарахування балів за виконання їхніх завдань.

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