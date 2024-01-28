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У Києві водійка за вечір скоїла три ДТП: відео від поліції

11:20, 28 січня 2024
Як результат – 8 адмінматеріалів та 4 пошкоджених автомобіля.
У Києві водійка за вечір скоїла три ДТП: відео від поліції
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Днями в Києві затримали водійку, яка скоїла три ДТП. Про це повідомив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Водійка на відео, скоївши одне ДТП, поїхала з місця. Ігноруючи вимоги поліцейських зупинитися, дорогою в’їхала ще у одну автівку, а потім ще у дві. Далі - затримання та оформлення адмінматеріалів», - написав поліцейський.

За його словами, за кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні на передньому сидінні був її малолітній син, який дивом не травмувався.

Дитину передали медикам, також на місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції.

Жінка відмовилася пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Від керування її відсторонили та склали:

  • три протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП),
  • два протоколи за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП),
  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння),
  • протокол за ч. 1 ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку),
  • та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

Результат – 8 адмінматеріалів та 4 пошкоджених авто.

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