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  1. У світі

Apple дозволить користувачам у ЄС завантажувати застосунки не лише з AppStore

10:55, 28 січня 2024
З березня користувачі зможуть завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore.
Apple дозволить користувачам у ЄС завантажувати застосунки не лише з AppStore
Джерело фото: James Yarema / Unsplash
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Користувачі у Європейському Союзі зможуть завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore. Також компанія Apple розширить вибір браузерів — користувачі зможуть відмовитися від фірмового Safari й обрати інший. Таке рішення ухвалили через закон ЄС про цифрові ринки. Нові можливості стануть доступними для користувачів у 27 країнах ЄС з березня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Закон ЄС про цифрові ринки (DMA) ухвалили навесні 2022 року. DMA спрямований на забезпечення того, щоб цифрові ринки залишалися «відкритими та конкурентоспроможними».

Apple запровадить засоби захисту, включаючи нотаріальне засвідчення застосунків для iOS, авторизацію для розробників та розкриття інформації про альтернативні платежі, щоб зменшити ризики та забезпечити найкращий і найбезпечніший досвід для користувачів у ЄС.

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