lifecell просить суд зобов’язати Vodafone відмовитися від послуги «Збереження номеру»

Суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.

Джерело фото: колаж 24 Каналу

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Компанія lifecell подала позов до Господарського суду Києва на компанію «Vodafone Україна» через послугу «Збереження номеру». Про це йдеться в ухвалі суду про відкриття провадження у справі, пише «Forbes».

За даними видання, ТОВ «Лайфселл» звернулося з позовом до суду, в якому просить зобовʼязати ПАТ «ВФ Україна» припинити надання послуг «Збереження номеру».

lifecell вважає, що згадана послуга суперечить вимогам чинного законодавства, порушує право на надання електронних комунікаційних послуг та право на отримання прибутку.

Суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі. Підготовче засідання призначено на 5 лютого 2024 року.

Як ми писали, АМКУ повернув французькій компанії заяву на купівлю lifecell.

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