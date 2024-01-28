Компанія Hyundai продала автозаводи в росії

У грудні Hyundai Motor заявила, що планує продати свої російські активи за 10 000 рублів.

Джерело фото: REUTERS / Andrew Kelly

Компанія Hyundai оголосила про підписання угоди про продаж двох своїх заводів в росії, що робить південнокорейську компанію останнім світовим автовиробником, який залишив рф з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє «Reuters».

Новим власником заводу Hyundai у Кам'янці та колишнього заводу GM у Шушарах біля Санкт-Петербургу, який Hyundai купила у 2020 році, стала російська компанія «Арт-Фінанс».

У грудні Hyundai Motor заявила, що планує продати свої російські активи за 10 000 рублів ($111,69), зазнавши збитків у розмірі 287 млрд вон ($214,7 млн). Виробництво на головному заводі компанії було призупинено в березні 2022 року.

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