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  1. В Україні

Хто має вносити запис про щеплення пацієнта в ЕСОЗ

13:20, 28 січня 2024
Важливо не лише мати всі необхідні щеплення, а й відповідні записи про проведену вакцинацію.
Хто має вносити запис про щеплення пацієнта в ЕСОЗ
Джерело фото: Hyttalo Souza / Unsplash
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У Нацслужбі здоров'я відповіли, хто має вносити запис до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) про проведену вакцинацію, адже важливо не лише мати всі необхідні щеплення, а й відповідні записи про проведену вакцинацію.

Так, дані про вакцинацію в електронну картку пацієнта вносять медичні працівники саме того медичного закладу, в якому ця вакцинація відбулась.

«Незалежно від того, чи це державна амбулаторія, приватна клініка чи лікар-ФОП. Незалежно від того, чи має цей заклад договір із Національною службою здоров’я. Адже сьогодні кожен заклад, який надає медичні послуги в країні, має бути підключеним до ЕСОЗ», - сказано у повідомленні.

Вносити до ЕСОЗ необхідно всі щеплення: як ті, що за календарем, так і ті, що є рекомендованими.

Пацієнтам радять після кожної вакцинації цікавитись, чи внесено інформацію про проведене щеплення до електронної системи охорони здоров’я. Адже на основі цього лікар складає подальший план вакцинації. Також у подальшому ця інформація може знадобитись при вступі чи зміні освітнього закладу.

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