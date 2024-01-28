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  1. В Україні

Вчені «Академіка Вернадського» показали рідкісне явище зі станції — снігові пончики

09:36, 28 січня 2024
Таке явище є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики.
Вчені «Академіка Вернадського» показали рідкісне явище зі станції — снігові пончики
Джерело фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
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Вчені станції «Академік Вернадський» показали досить рідкісне явище — сувої зі снігу. Також їх ще називають снігові рулони, пончики або ж сніжки вітру.

Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими – від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними – діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі.

Вчені пояснюють, що таке явище є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише там. Це пов'язано з тим, що для утворення снігових звитків потрібна низка погодних умов:

  • два різних шари снігу. Нижній – підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він буде неначе підкладка. Верхній – свіжий, пухкий та мокрий. Він має вкривати нижній, але не прилипати до нього;
  • температура повітря – близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0°С);
  • сила вітру має бути такою, щоб переміщати грудки снігу, але не руйнувати їх.

Також для формування рулонів здебільшого потрібен схил – тоді вони легше згортаються.

Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто можна побачити.

Оскільки в середині згортка сніг – свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри).

Джерело фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

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