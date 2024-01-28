На аукціоні продадуть чернетку сценарію «Зоряних війн», яка належала актору Гаррісону Форду

У ньому є персонажі й сцени, що не ввійшли в остаточний варіант стрічки.

Джерело фото: Disney / Lucasfilm

У Лондоні на аукціон Excalibur Auctions виставлять чернетку сценарію фільму «Зоряні війни». Цей примірник належав актору Гаррісону Форду, який залишив його в орендованій лондонській квартирі в 1976 році.

Про це пише «ВВС».

Аукціон відбудеться в наступному місяці. Лот оцінюють у £8 000— 12 000.

Це четверта чернетка фільму «Зоряні війни», який тоді називався «Пригоди Люка Старкілера».

Сценарій неповний і не переплетений. Його сторінки різного кольору, що вказує на зміни. Крім того, він містить сцени та персонажів, які були вирізані із остаточного редагування.

Сценарій буде продано разом з іншими речами 17 лютого.

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