28 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

Сьогодні, 28 січня, в Україні святкують День затвердження Державного Прапора.
Цього дня у 1992 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про затвердження Державним Прапором України Національного прапора». Документ офіційно затвердив стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, із співвідношенням ширини до довжини 2:3.
Державний Прапор як символ нашої країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення.
Окрім того, у світі сьогодні відзначають низку подій, а саме:
- Міжнародний день без інтернету.
- День народження дизельного двигуна.
- Всесвітній день безробітних.
- Міжнародний день конструктора Lego.
- Європейський день захисту даних.
- День відкриття Антарктиди.
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