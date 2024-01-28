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  1. Суспільство

28 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

08:41, 28 січня 2024
В Україні святкують День затвердження Державного Прапора.
28 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі
Джерело фото: Max Kukurudziak / Unsplash
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Сьогодні, 28 січня, в Україні святкують День затвердження Державного Прапора.

Цього дня у 1992 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про затвердження Державним Прапором України Національного прапора». Документ офіційно затвердив стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, із співвідношенням ширини до довжини 2:3.

Державний Прапор як символ нашої країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення.

Окрім того, у світі сьогодні відзначають низку подій, а саме:

  • Міжнародний день без інтернету.
  • День народження дизельного двигуна.
  • Всесвітній день безробітних.
  • Міжнародний день конструктора Lego.
  • Європейський день захисту даних.
  • День відкриття Антарктиди.

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