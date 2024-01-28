28 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

В Україні святкують День затвердження Державного Прапора.

Джерело фото: Max Kukurudziak / Unsplash

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Сьогодні, 28 січня, в Україні святкують День затвердження Державного Прапора.

Цього дня у 1992 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про затвердження Державним Прапором України Національного прапора». Документ офіційно затвердив стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, із співвідношенням ширини до довжини 2:3.

Державний Прапор як символ нашої країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення.

Окрім того, у світі сьогодні відзначають низку подій, а саме:

Міжнародний день без інтернету.

День народження дизельного двигуна.

Всесвітній день безробітних.

Міжнародний день конструктора Lego.

Європейський день захисту даних.

День відкриття Антарктиди.

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